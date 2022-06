Réaction suite au drame migratoire à Melilla : La commission de l’UA demande l’ouverture immédiate d’une enquête

Des migrants ont tenté de franchir une frontière internationale entre le Maroc et l’Espagne. La police marocaine a fait usage de force. Cette répression a entraîné la mort d’au moins 23 personnes. Elle a aussi occasionné de nombreux blessés.



Le président de la Commission de l’Union africaine se dit préoccupé et choqué par le « traitement violent et dégradant des migrants africains ».



Moussa Faki Mahamat « rappelle à tous les pays leurs obligations en vertu du droit international de traiter tous les migrants avec dignité et de donner la priorité à leur sécurité et à leurs droits humains, tout en s’abstenant de recourir à une force excessive ».