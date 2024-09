Réactions après l'arrestation de Cheikhouna Keita : Babacar Mbaye Ngaraf parle de Justice à deux vitesse Le président de l'Alliance Sauver le Sénégal et coordonnateur de la plateforme NAY LÉR, Babacar Mbaye Ngaraf, s’est exprimé ce samedi sur l’arrestation de Cheikhouna Keita, ancien commissaire de police, accusé de diffusion de fausses nouvelles. Dans une déclaration publique, il a vivement réagi à ce qu’il considère comme une application sélective de la justice.

« C’est avec beaucoup de surprise que nous avons appris le placement en garde à vue de Monsieur Cheikhoûna Keita. Arrestation, paraît-il, sur ordre du Procureur, pour diffusion de fausses nouvelles. Quid des nouvelles diffusées par Cheikh Omar Diagne ? Vraies ou fausses ? », s’interroge Babacar Mbaye Ngaraf.



Il pointe une incohérence dans le traitement des affaires judiciaires en posant une question cruciale. « Placer Cheikhouna Keita en garde à vue et laisser libre Cheikh Omar Diagne ne serait-il pas une manière de cautionner les déclarations de ce dernier ? », a-t-il demandé.



Babacar Mbaye Ngaraf rappelle également l’arrestation du député Biram Souleye Diop, interpellé sous l'ancien Procureur pour des propos tenus à l'encontre du Président ivoirien Alassane Ouattara, qu’il juge moins graves que ceux de Cheikh Omar Diagne concernant le Roi du Maroc.



Il conclut en adressant un message au Procureur, en faisant allusion aux valeurs de justice et d'impartialité. « Votre nomination a suscité un immense espoir pour une justice libérée du joug du pouvoir politique. Fort des valeurs que nous vous connaissons, nous sommes sûrs que vous ne vous laisserez jamais transformer en Procureur du projet », a-t-il déclaré, en rappelant les propos du ministre de la Justice : « Je n’ai jamais été Procureur du gouvernement, je n’ai jamais été le Procureur d’un quelconque Gouvernement. », conclut-il.



Birame Khary Ndaw



