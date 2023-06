*Réactions aux TDR du Dialogue national ! * Par Youssou Diallo Les résultats attendus du Dialogue national doivent être mieux précisés. Il est impossible de discuter ces tdr en 15 jours et de les mettre en œuvre d’ici février 2024 . Donc délimiter ce qui faisable et pour faire simple, je pense que 6 ( six ) résultats principaux devraient être attendus :

1-Consensus politiques et électoraux minimums pour :



-aller à des élections sur les candidatures et la révision du code électoral,



-l’autorité pour organiser les élections,



- le parrainage, le fichier électoral,



-la limitation des partis, le financement des partis, le statut du chef de l’opposition.



2-La re fondation du régime politique et des institutions du Sénégal pour les adapter au contexte actuel.



3- le défi de la jeunesse et les solutions qu’il appelle



4- la stabilité, la sécurité et La Défense nationale comme priorités .

5- la bonne gouvernance et la redevabilté au Sénégal



6-le statut à donner au Dialogue national dans l’avenir et la mise en oeuvre des conclusions.



Voila les premières réflexions que les Tdr suscitent en moi..



Youssou Diallo

Président du Club Sénégal Émergent



