Real Madrid: Florentino Perez met Zidane en garde ainsi que son vestiaire Dans une recente sortie, Florentino Perez le président du Real Madrid a mis le technicien français Zinedine Zidane en garde ainsi que tout son vestiaire. Selon le journal El Confidencial, Florentino Perez aurait invité l’entraîneur français et ses joueurs à revoir leur niveau de jeu en Ligue des champions.



Le président Madrilène aurait fait savoir, selon notre source, qu’il n’admettrait pas un deuxième échec sportif de suite en ligue des champions, surtout après avoir investi 300 millions d’euros cette saison.

Il faut dire que le président Perez avait eu du mal à digérer la défaite du Réal Madrid face au PSG sur le score de (3-0) lors de la première sortie des Merengue dans le cadre des matchs de groupe de la ligue des champions.



L’on se souvient que le réal Madrid au cours de sa deuxième sortie en ligue des champions’ à été tenu en échec face au club belge du FC Bruges. L’équipe Belge avait même surpris le Real Madrid en menant au score. Mais elle avait été rattrapée au score par les poulains de zinedine Zidane avant la fin de la partie 2-2).



Contrairement donc, à ceux qui croient que la priorité cette saison pour Perez est la Liga, détrompez-vous car le président du club madrilène, aurait pour premier objectif, la coupe aux grandes oreilles. D’après Sport, le média espagnol, aux yeux de Florentino Perez, la LDC est synonyme de prestige et d’avantages financiers. Du coup, Zinedine et son vestiaire n’ont plus droit à l’erreur.



Zidane et ses joueurs sont donc avertis.





