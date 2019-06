Real Madrid : L’option Van de Beek privilégiée à défaut de Paul Pogba ?

Pour le Real Madrid, recruter Paul Pogba sera compliqué. Par conséquent, les Merengue étudieraient en parallèle d’autres options.



Le recrutement du Real Madrid est encore loin d’être terminé. En effet, voulant répondre aux demandes de Zinedine Zidane, Florentino Pérez pourrait encore faire des folies. Et actuellement, tous les regards sont tournés vers Paul Pogba.



Le milieu de terrain de Manchester United est annoncé comme la priorité dans l’entrejeu. Toutefois, convaincre les Red Devils s’annonce quasiment impossible. Alors que le Real Madrid va faire preuve de patience dans ce dossier, d’autres options pourraient finalement être privilégiées.



Le Real Madrid a des plans B



Bien que Paul Pogba reste la priorité du Real Madrid, la complexité de l’opération pourrait obliger les Merengue à aller voir ailleurs. D’ailleurs, comme l’explique Marca, Florentino Pérez aurait déjà des noms en tête à l’instar de Christian Erisken (Tottenham) et Tanguy Ndombele (OL), déjà annoncés dans les petits papiers madrilènes.



Au Real Madrid, on pourrait également se tourner vers Donny van de Beek, qui a explosé cette saison à l’Ajax Amsterdam. Toutefois, comme l’explique le média ibérique, le Néerlandais dispose d’un profil trop offensif et serait plus perçu comme le successeur de Luka Modric. Comme Frenkie De Jong, Van de Beek pourrait-il lui aussi prendre la direction de l'Espagne ?

