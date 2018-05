Real Madrid-Liverpool: Karius menacé de mort, la police britannique inquiète

Au lendemain de sa prestation catastrophique face au Real Madrid, en finale de la Ligue des champions, Loris Karius, le gardien de Liverpool, fait l’objet de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Une situation que la police britannique prend très au sérieux.



Il ne s’en remettra peut-être jamais. Loris Karius a vécu un véritable cauchemar samedi en finale de la Ligue des champions. En se faisant contrer de manière improbable par Karim Benzema, avant de se trouer sur une frappe puissante de Gareth Bale, le gardien de Liverpool a précipité la défaite de son équipe face au Real Madrid. En larmes à la fin de la rencontre, l’Allemand de 24 ans s’est longuement excusé face aux supporters des Reds qui avaient fait le déplacement à Kiev. Certains l’ont applaudi. Mais tous n’ont pas décidé de lui pardonner.



Après ses horribles boulettes, l’ancien joueur de Mayence a reçu de graves menaces sur les réseaux sociaux. Certains lui ont souhaité de mourir du cancer, tandis que d'autres sont allés jusqu'à écrire: "J'espère que toute ta famille va mourir" ou encore "Je vais aller tuer ta femme". Une situation qui préoccupe grandement la police britannique. "Nous prenons très au sérieux de tels messages et chacun d'entre eux va faire l'objet d'investigations", a déclaré au Telegraph une porte-parole de la police de Merseyside.



"Je n’en dors plus", assure Karius

De son côté, Karius a une nouvelle fois fait amende honorable dans un message posté dimanche sur Twitter, sans faire référence aux menaces dont il fait l'objet. "Je n'en dors plus. Les images n'arrêtent pas de repasser encore et encore dans ma tête. Je suis profondément désolé et je demande pardon à mes coéquipiers, à tous les supporters et à l'ensemble du staff, a écrit le portier. Je sais que j'ai vraiment foiré et commis deux erreurs. Je vous ai tous laissé tomber. Comme je l'ai dit, j'aimerais pouvoir remonter le temps et tout effacer, mais ce n'est pas possible."











BFMTV et AFP