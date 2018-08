Real Madrid: les besoins de Lopetegui pour la fin du mercato

A moins de trois semaines de la fermeture du mercato estival, le Real Madrid est encore à la recherche de recrues. Julen Lopetegui, le nouvel entraîneur, viserait prioritairement un défenseur central et un avant-centre.



Après Vinicius Junior, dont le transfert était acté depuis mai 2017, Thibaut Courtois, Alvaro Odriozola et Andriy Lunin, le Real Madrid pourrait accueillir de nouvelles recrues avant la fin du mercato, le 31 août. Le club merengue est encore à la recherche d'au moins deux éléments, comme l'indique As.



Julen Lopetegui, le nouveau coach madrilène, aimerait recruter un défenseur central et prêter le jeune Jésus Vallejo (21 ans), mais également un avant-centre pour doubler le poste avec Karim Benzema. Le nom de l'international espagnol Rodrigo (Valence) est régulièrement lié au Real.



Un milieu en "bonus"?



Si ces deux postes sont considérés comme prioritaires, Lopetegui aimerait aussi, dans l'idéal, disposer d'un milieu de terrain supplémentaire pour compenser le prêt de Mateo Kovacic à Chelsea. Mais As précise que les dirigeants du Real ne comptent pas faire de folies lors de ce mercato, et uniquement, acheter à un prix raisonnable, comme pour Thibaut Courtois (35 millions).













