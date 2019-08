Real de Madrid : Zidane prépare une grosse offre pour Kalidou Koulibaly

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Août 2019 à 18:44

Le Real Madrid a joué samedi dernier, sa deuxième rencontre de Liga. Face à Valladolid, les Madrilènes n’ont fait mieux qu’un match nul 1-1 à domicile face au modeste club espagnol. Désireux de recruteur un joueur à caractère plutôt, offensif (Neymar, Eriksen ou Pogba), Zidane semble désormais vouloir un défenseur.



Selon Don Balon, c’est le joueur sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly, qui l’intéresserait. Ledit média, estime que Zidane est impressionné par la vitesse et la puissance du défenseur de Naples.



Et pour clore ce dossier, le club madrilène pourrait mettre 100 millions d’euros sur la table pour convaincre De Laurentis de lâcher son joueur.



