Réalisation de deux projets d’infrastructures au Sénégal : La Bidc approuve un financement de 65 milliards FCfa

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Octobre 2023 à 18:31 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, Dr. George Agyekum Donkor, Président de la Bidc et de son Conseil d’administration, a déclaré que le montant engagé est destiné à la mise en œuvre de deux projets clés.



«Tout d’abord, un montant de 50 milliards FCFA a été approuvé pour le financement partiel du projet de développement des infrastructures dans le district IV de la ville urbaine de Diamniadio, qui devrait abriter des industries, de la logistique et des services commerciaux clés. Plus précisément, ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du Plan national de développement du Sénégal, soutiendra le développement et l’urbanisation du triangle Dakar-Mbour-Thiès », renseigne la Bidc.



L’institution explique qu’il s’inscrit dans la lignée des efforts du gouvernement sénégalais de développer des villes « intelligentes », dotées d’infrastructures et de systèmes technologiques de pointe pour servir de plaque tournante pour le commerce international dans un contexte moderne.



Le Conseil d’Administration de la Bidc a également alloué 15 milliards FCfa au tronçon Tivaouane-Mékhé du projet de construction de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis. Ce projet transformateur vise à construire une autoroute de 200 km reliant les principales villes côtières du Sénégal. Il contribuera au développement économique de la zone du projet dans les domaines de l’agriculture, de l’exploitation minière, de la pêche et du tourisme, tout en stimulant le commerce régional dans la Cedeao et en Afrique du Nord. «Ces deux projets de développement des infrastructures financés par la Bidc favoriseront le développement socio-économique en République du Sénégal et dans la sous-région, en appuyant l’expansion de l’activité commerciale dans divers secteurs clés », explique la Bidc.



La Bidc est l’Institution de financement du Développement des quinze (15) États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) que sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Basée à Lomé, en République togolaise, la banque s’engage à financer des projets et programmes de développement portant sur diverses initiatives dans les secteurs des infrastructures et des services de base, du développement rural et de l’environnement, de l’industrie et des services sociaux de base, à travers ses guichets dédiés aux secteurs privé et public. Les interventions de la Bidc se font sous forme de prêts à long, moyen et court terme, de prises de participation, d’octroi de lignes de crédit, de lignes de refinancement, d’opérations d’ingénierie financière et services connexes.



Adou Faye





Source : Le Conseil d’Administration de la Banque d’investissement et de développement de la Cedeao (Bidc), a approuvé 65 milliards FCfa, pour le financement de projets de développement des infrastructures dans la sous-région, au cours de sa 85e session ordinaire qui vient de s’achever à Lomé, au Togo.Source : https://www.lejecos.com/Realisation-de-deux-projet...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook