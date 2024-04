Réaménagement au sommet de la Gendarmerie: Le Général de Division Martin Faye, est nommé Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice Militaire Le Général de Division Martin FAYE, précédemment Haut Commandant en Second de la Gendarmerie nationale et Sous-Directeur de la Justice Militaire, est nommé Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice Militaire, en remplacement du Général de Corps d'Armée Moussa FALL, appelé à d'autres fonctions.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2024 à 01:33







