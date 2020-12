Rebaptiser Général Charles de Gaulle au nom de son beauf’ : Mansour Faye face à une marche d’activistes à Saint-Louis Le maire de Saint-Louis va devoir renoncer à son projet de rebaptiser l’avenue Général Charles de Gaulle au nom de l’Avenue Macky Sall. Dès l’annonce du projet par la municipalité, il y a eu une levée de bouclier.

Hier, des membres de la Plateforme 10.000 Sentinelles, des activistes, des bloggeurs et des membres de la société civile ont marché dans les rues pour s’insurger contre la volonté du Conseil Municipal de renommer l’avenue Charles de Gaulle.



D’après « L’As », brandissant des pancartes, les marcheurs soutiennent que la décision de Mansour Faye est impopulaire et sera une souillure de la mémoire collective de la ville tricentenaire.



Mais aux dernières nouvelles, se réjouissent les activistes, le Conseil Municipal va surseoir au projet.



