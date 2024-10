Rebeca Grynspan : Une économie créative plus inclusive, est la clé de l'avenir du développement

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Octobre 2024 à 17:56 | | 0 commentaire(s)|





« Comme je le dis toujours, le talent est la chose la mieux répartie au monde ; ce qui n'est pas bien réparti, ce sont les opportunités », a rappelé la cheffe d’ONU commerce et développement (CNUCED) dans son



La conférence, qui se tient du 2 au 4 octobre à Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan, s'articule autour du thème « Inclusivement créatif : une nouvelle réalité ».



Comme le souligne la CNUCED dans son



Si la technologie permet aujourd'hui aux créateurs d'atteindre plus facilement un public mondial, cette démocratisation de la créativité met également en avant des questions liées aux droits de propriété intellectuelle, à la rémunération équitable et à la politique de concurrence. La Secrétaire générale Rebeca Grynspan lance un appel pressant à ne laisser personne de côté dans l'économie créative , un secteur en plein essor qui recèle un potentiel pour l'économie et la société.« Comme je le dis toujours, le talent est la chose la mieux répartie au monde ; ce qui n'est pas bien réparti, ce sont les opportunités », a rappelé la cheffe d’ONU commerce et développement (CNUCED) dans son allocution à la quatrième conférence mondiale sur l'économie créative.La conférence, qui se tient du 2 au 4 octobre à Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan, s'articule autour du thème « Inclusivement créatif : une nouvelle réalité ».Comme le souligne la CNUCED dans son dernier Creative Economy Outlook , les changements technologiques - tels que la numérisation et l'intelligence artificielle - ont un impact profond sur la production et la consommation de biens et de services créatifs, générant des opportunités pour certains et des défis pour ceux qui travaillent dans des conditions informelles et précaires.Si la technologie permet aujourd'hui aux créateurs d'atteindre plus facilement un public mondial, cette démocratisation de la créativité met également en avant des questions liées aux droits de propriété intellectuelle, à la rémunération équitable et à la politique de concurrence. Industries créatives : une force pour aller de l'avant

Les produits audiovisuels, le design, les médias, la musique, les arts du spectacle, l'édition et les arts visuels en sont quelques exemples.



Au cours des dix dernières années, les exportations de produits créatifs ont triplé et représentent aujourd'hui un cinquième des exportations mondiales de services.



Une étude récente d'ONU commerce et développement montre que l'économie créative représente jusqu'à 7,3 % du PIB et 12,5 % de la main-d'œuvre dans les pays où les données sont disponibles.

Alors que l'économie mondiale continue de souffrir d'une faible croissance, d'une dette élevée, d'un commerce et d'investissements faibles, le secteur créatif a pris une importance accrue en tant que catalyseur de l'innovation et de la diversification économique.



« Dans ce contexte difficile, l'économie créative est une force qui nous pousse à aller de l'avant », estime Mme Grynspan.

« Exploitons son pouvoir pour créer un monde où chacun a la possibilité d'exprimer sa créativité, de contribuer à sa communauté et de s'épanouir dans un avenir à la fois créatif et durablement prospère ». L'économie créative est par nature un concept évolutif, qui implique largement des biens et des services basés sur la créativité et le capital intellectuel en tant qu'intrants primaires.Les produits audiovisuels, le design, les médias, la musique, les arts du spectacle, l'édition et les arts visuels en sont quelques exemples.Au cours des dix dernières années, les exportations de produits créatifs ont triplé et représentent aujourd'hui un cinquième des exportations mondiales de services.Une étude récente d'ONU commerce et développement montre que l'économie créative représente jusqu'à 7,3 % du PIB et 12,5 % de la main-d'œuvre dans les pays où les données sont disponibles.Alors que l'économie mondiale continue de souffrir d'une faible croissance, d'une dette élevée, d'un commerce et d'investissements faibles, le secteur créatif a pris une importance accrue en tant que catalyseur de l'innovation et de la diversification économique.« Dans ce contexte difficile, l'économie créative est une force qui nous pousse à aller de l'avant », estime Mme Grynspan.« Exploitons son pouvoir pour créer un monde où chacun a la possibilité d'exprimer sa créativité, de contribuer à sa communauté et de s'épanouir dans un avenir à la fois créatif et durablement prospère ». Un nouveau projet pour stimuler l'économie créative en Ouzbékistan

Il vise à aider ce pays

https://unctad.org/fr Ce projet, soutenu par ONU commerce et développement, vise à renforcer et à promouvoir l'économie créative de l'Ouzbékistan et à élaborer un plan d'action global axé sur les données, le renforcement des capacités et l'inclusivité.Il vise à aider ce pays enclavé d'Asie centrale à développer le commerce de biens et de services créatifs, à renforcer la compétitivité de ses industries artistiques et culturelles en encourageant le tourisme, les échanges culturels et la croissance économique à long terme.







Source : Le secteur créatif est extrêmement prometteur en termes d'émancipation économique et sociale. Mais il reste encore beaucoup à faire pour étendre ses avantages à tous, partout.Source : https://www.lejecos.com/Rebeca-Grynspan-Une-econom...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook