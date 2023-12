Rébellion de troupes contre le chef de l’APR en France : Comment Amadou Ba a « sauvé » la peau de Talla Daff

Comme dans une opération de déminage politique, c’est un Amadou Ba, prudent et conciliateur, qui a su réunir, ce samedi, une foule de militants acquis à sa cause au cœur de Paris.



Mais dans un contexte de Présidentielle, corsé par une guerre de positionnement, le candidat de Benno bokk yaakaar a dû d’abord recoller les morceaux d’une Alliance pour la République (Apr) presque partie en lambeaux en France. Et c’est comme le cas du patron de la Délégation des Sénégalais de l’extérieur (Dse) de l’Apr France, Amadou Talla Daff dont le fauteuil était mis à prix par une base décidée à le défenestrer.



Mais, le dauphin de Macky, appelant à «l’unité» de ses camarades, a œuvré, en coulisses, pour son maintien au poste. «Il était tellement contesté que si rien n’était fait, la rencontre risquait de se terminer comme celle tenue dernièrement au siège de l’Apr à Dakar.



Certains responsables politiques de la diaspora, surtout les jeunes militants, qui lui tenaient tête, menaçaient de saboter la mobilisation. Mais le candidat de Benno, conscient de la fragilité du parti en France face à la percée de l’opposition, a joué la carte de l’arrangement. Même s’il n’est pas le leader du parti, il a quand-même manœuvré en faveur du maintien de Talla Daff à ce poste», a soufflé, au terme du meeting, un responsable de l’Apr et proche de Amadou Ba.



D’autres responsables «calmés» par Amadou Ba



Jeune Afrique aussi est dans les coulisses des rencontres du candidat de Benno en révélant la tenue, «dans l’après-midi du 7 décembre et une partie de la journée du 8», de pourparlers avec «des responsables politiques» de la même cellule France de l’Apr. «Des divisions internes sont en effet apparues au sein de la formation politique dirigée par Amadou Talla Daff, après les investitures de la majorité présidentielle au moment des Législatives de juillet 2022», a remonté le média panafricain

Bes Bi