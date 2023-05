Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici « Rebeuss, Chambre 11 » de Mame Woury Thioubou sur le podium : Le cinéma sénégalais primé au Canada Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Mai 2023 à 10:42 | | 0 commentaire(s)| « Rebeuss, Chambre 11 » de la réalisatrice sénégalaise Mame Woury Thioubou a remporté, le week-end dernier, à Montréal, le Prix du moyen et court métrage sélection internationale documentaire décerné par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec.

Le moyen métrage documentaire de la journaliste et réalisatrice Mame Woury Thioubou, « Rebeuss, Chambre 11 » a remporté, dimanche 30 avril 2023, le Prix du court et moyen métrage documentaire Sélection internationale du Festival « Vues d’Afrique » de Montréal, au Canada.

Le film a également obtenu la mention spéciale du Jury du Prix Droit de la Personne. Une distinction qui renforce la notoriété internationale du cinéma sénégalais et africain. « Ces distinctions sont un signe de reconnaissance auquel je suis très sensible », a déclaré la lauréate, journaliste au Quotidien depuis plus de dix ans.



« C’est un film qui me tient à cœur et j’espère qu’il permettra d’avoir un débat posé sur les conditions de vie de nos concitoyens qui sont en prison », a ajouté Madame Thioubou qui adresse ses remerciements à Wido qui produit et diffuse le film ainsi qu’à l’ensemble des personnes avec qui elle a travaillé.



« Je suis particulièrement reconnaissante à toutes ces personnes qui ont accepté de participer au film », a-t-elle également souligné. Avant cette distinction, le documentaire de notre consœur a été projeté, le 25 avril, à l’ouverture du Festival Koudougou Doc au Burkina Faso.



Ce film, une plongée dans l’univers carcéral, raconte la mort des détenus Cheikh Ndiaye, âgé de 18 ans, et Babacar Mané, âgé de 19 ans dans la nuit du mardi 27 août 2019 dansla prison centrale de Rebeuss à Dakar. « Ce film interroge le système carcéralsénégalais. Cheikh et Babacar sont morts, mais des milliers de leurs concitoyens continuent à purger leur peine dans des conditions indignes.



Rebeuss, Chambre 11 mêle documentaire et animation pour poser le débat », renseigne la note. Notre consœur Mame Woury Thioubou est diplômée du Master II de réalisation de documentaire de création de l’Université Gaston Berger de Saint Louis. Elle est riche de plusieurs productions dont «Face à face», Ebène du meilleur film au Festival du film de quartier 2009 (FIFQ, Dakar.) Le Témoin adresse ses félicitations à notre consœur et lui souhaite d’autres belles et prestigieuses distinctions

Le Témoin





