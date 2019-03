Rebeuss: L’Etat corse les conditions de visite de Khalifa Sall

La mesure date du 11 février. Mais elle a été porté à la connaissance du public ce mardi 19 mars 2019. Dans une note signée par le Coordonnateur des Juges de l’Application des Peines, « il est porté à la connaissance des usagers du service public de la Justice et plus précisément aux demandeurs de permis pour aller visiter le détenu Khalifa Sall, que certains changements ont été apportés dans la procédure de délivrance desdits permis ».

Ainsi, tout demandeur devra satisfaire aux obligations suivantes :



1-Faire une demande adressée au Coordonnateur des Juges de l’Application des Peines

2-Préciser l’objet de la visite

3-Se présenter physiquement



Les dépôts ont lieu le lundi et le mardi et les retraits des permis de visite se font le jeudi et le vendredi.



Le magistrat ajoute qu’ »aucune dérogation n’est admise ».















igfm

