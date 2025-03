Rebeuss: L'état de santé de Lat Dior à Rebeuss, suscite des inquiétudes

L’état de santé de Lat Diop, ancien Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) et ex-ministre des Sports, suscite de vives inquiétudes.



Détenu depuis septembre dernier à la cellule 42 de la prison de Rebeuss, après son inculpation pour détournement de deniers publics estimé à 8 milliards de francs Cfa, il verrait sa condition physique se détériorer progressivement, selon ses avocats.



Dans une déclaration rapportée par "L’Observateur", reprise par "Senenews", la défense de Lat Diop demande la désignation urgente d’un médecin pour réaliser une expertise médicale. L’objectif est de déterminer si son état de santé est encore compatible avec une détention en milieu carcéral. Une requête en ce sens a été adressée au juge du Parquet financier, Idrissa Diarra.



Deux options sont désormais sur la table, selon le journal du Groupe futurs médias : une liberté provisoire, si son état de santé est jugé préoccupant au point de justifier une libération sous condition ou un transfert au Pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec, où il pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale plus adaptée. En attendant une décision, ses avocats auraient pris des mesures restrictives concernant ses visites : désormais, seuls sa famille et ses conseillers juridiques seront autorisés à le rencontrer.