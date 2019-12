Rebeuss : Un sexagénaire retrouvé mort dans son magasin Le corps en état de décomposition d’un homme d’environs 65 ans a été retrouvé hier dans un magasin sis au parc des «Baol Baol» de Rebeuss.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Décembre 2019 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

Mbaye Diop, propriétaire d’un magasin, est décédé dedans sans que ses voisins s’en rendent compte. C’est hier seulement vers 13h que le voisinage a senti une odeur nauséabonde émanant du magasin. Les amis du défunt qui ont constaté son absence depuis 4 jours ont décidé alors de défoncer la porte du magasin. Ils ont trouvé un corps sans vie en état de putréfaction avancé. Ils ont saisi alors le commissariat de Rebeuss qui a dépêché ses éléments à la rue de Ranche X Avenue du Sénégal où se trouve le magasin pour le constat. Dans un premier temps, ils ont voulu l’enterrer sur place à cause de décomposition très avancée du corps. Par la suite, les sapeurs-pompiers ont trouvé la solution pour évacuer le corps. Des sources de «L’As» indiquent que sa famille et ses collègues croyaient que Mbaye Diop étaient en voyage.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos