Rebondissement dans l’affaire du meurtre de Bineta Camara : Un militant de l’Apr proche du père de la défunte arrêté

Rebondissement dans l’enquête sur le meurtre de Bineta Camara. Après le déferrement devant le procureur de la République du tribunal de grande instance de Tambacounda, ce lundi, du vigile de la famille, Malick Diop dit Ako, une autre personne a été arrêtée selon des sources policières,.



Il s’agit d’un militant de l’Alliance pour la République (Apr), proche du directeur général de l’Agence de développement local (Adl) le père de la victime, Malal Camara.



Selon des sources de Igfm, le mis en cause s’appelle Alioune Badara Fall. Il aurait avoué le crime lors de sa première audition dans les locaux de la police.



L’homme a toujours été considéré comme le bras droit du père de la victime. D’ailleurs, selon les témoignages, durant tout le week-end, il était au chevet du père éploré et a même effectué la rupture du jeûne avec lui, hier.



Il est présentement en garde à vue. Au même moment, le vigile a bénéficié d’un retour de parquet.



