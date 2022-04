Recasement du garage Bargny de Rufisque :Le maire Oumar Cissé suscite la colère des riverains L'opération de désencombrement effectuée par la Ville de Rufisque depuis quelques jours suscite des remous au sein des populations. Purger la vieille cité de ses échoppes, étals, des taxis clandos, de l’anarchie ambiante aurait dû être un acte libérateur. Mais à la lecture de la situation sur le terrain, il se trouve que non.

La mairie de Rufisque, dans sa tentative de faire le ménage dans le marché, et dans le périmètre de l’hôtel de ville surtout, suscite des mécontentements en déplaçant le fameux «garage Bargny» de son site historique (sis à une ruelle de la Mairie) vers une zone habitée, dans le quartier de Keury Kaw Gare. Une décision qui soulève la colère des riverains de ce quartier.



«Cette décision est injuste !», lâche Doudou Ndoye. Témoin des faits, il renchérit : «la place d’un garage sauvage de clandos ne doit pas se trouver dans ce quartier. En tant que spécialiste proclamé de l’urbanisme, Oumar Cissé devrait reconsidérer cette décision. Dans les faits, il a déplacé le problème. Il nous refile la patate chaude. À la limite, les autorités qui sont derrière cette situation nous manquent de respect», déplore-t-il.



Une complainte partagée dans le voisinage qui estime que «ce qui est plus incompréhensible, c’est de voir les services techniques de la mairie donner des sommations, la semaine passée, aux mécaniciens et autres, pour libérer leur emprise sur les trottoirs et les routes dans les quartiers, avant de se renier à travers cette décision».



Une occasion d’inviter les autorités municipales à préserver le cadre de vie. «Notre quartier manque de tout : pas d’assainissement, pas de routes, pas d’éclairage public», énumère M. Ndoye.



«Pire, sur une surface de 500 mètres carrés, en dix ans, nous avons vu l’implantation de quatre garages -Toubab Dialaw, Sendou, du bus Tata 55 et des taxis bagages». Selon d’autres sources proches du dossier, le Dr Oumar Cissé qui occupe la fonction de maire depuis trois mois, est entre le marteau et l’enclume.



Le groupement des chauffeurs exige de sa part un site près du marché. Une demande qu’il est dans l’incapacité technique de satisfaire, car la mairie n’a pas de site de recasement disponible dans cette zone

