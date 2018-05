Recel : M.S.Thiam vole 10 millions à son père et verse les 2,7 millions à son marabout et... A la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar où, ils ont comparu ce vendredi, le maître coranique doublé de marabout, Mohamed Guèye et son disciple, Ibrahima Ndiaye ont écopé chacun des peines de 6 mois avec sursis pour recel.

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Mai 2018 à 17:44 | | 0 commentaire(s)|

Profitant du vol perpétré par l'adolescent, M.S. Thiam au préjudice de son père, les deux prévenus ont promis au mineur d'étouffer l'affaire, moyennant la somme de 2 millions 7 mille francs. « Lorsque M.S.Thiam est venu chez moi, accompagné de son ami, S. M. Mbow, il m'avait dit qu'il a trouvé les 10 millions de FCfa au-dessus de l'armoire de son père. Et, il souhaiterait que je lui fasse des prières pour qu'il réussisse dans ses études. Sur ce, je lui ai demandé 800 mille francs », souligne la trentaine, Mohamed Guèye pour échapper aux griefs de Dame justice.



Et son disciple, Ibrahima Ndiaye, la vingtaine, domicilié à la Patte d'oie d'ajouter : « M.S. Thiam m'avait confié 1, 9 million de FCfa. C'est le jour où je voulais remettre l'argent à son père que les enquêteurs sont venus chez moi pour me cueillir ».



Heureusement pour eux, le père de l'adolescent a émis son souhait de les voir recouvrer la liberté. « J'ai été trahi par mon propre fils. Je n'ai rien contre les prévenus. Ils m'ont remis mon argent. Donc, je voudrais bien qu'ils soient libres », demande monsieur Thiam, taille élancée avec une forte corpulence, vêtu d'un caftan en soi de couleur bleue, avant de quitter la barre pour sortir de la salle d'audience.



Suffisant pour que le parquet requière une peine d'avertissement de six mois avec sursis contre les prévenus pour recel, et leur relaxe pour le délit de charlatanisme.



Abondant dans le même sens, Mes Ciré Clédor Ly et Domingo Dieng ont sollicité la clémence.



Rendant son verdict, le juge a suivi le parquet, en condamnant les prévenus à six mois avec sursis.















Kady FATY Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook