Recensement des commerces et système de contrôle des prix : La campagne officiellement lancée Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes entreprises a procédé hier, vendredi 5 mai 2023, à Dakar au lancement du programme de recensement des lieux de commerce et à la présentation du système intégré de contrôle des prix. L’objectif de cette campagne est de mettre à jour la cartographie des lieux de commerce du Sénégal.

Le Ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes entreprises qui procédait hier vendredi, 5 mai 2023 à Dakar, au lancement officiel de la campagne du programme de recensement des lieux de commerce, a aussi présenté son système de contrôle des prix. Il consiste à une plateforme numérique dénommée « Saytu njaay mi ak njek yi ».



A travers celle-ci, l’administration du commerce, les commerçants ainsi que les consommateurs peuvent interagir pour recueillir des informations et signaler d’éventuelles irrégularités relatives aux prix fixés par l’Etat du Sénégal.



« Le système intégré a pour objectif de moderniser le dispositif de contrôle des prix, faciliter la régulation du marché intérieur et de manière plus spécifique recenser le nombre de commerces existant sur le territoire national, géolocaliser tous les commerces avec un code d’identification personnalisée ; digitaliser le dispositif de collecte et de traitement des infractions », a expliqué le Ministre Abdou Karim Fofana.



Selon ce dernier, cette activité arrive à la suite du Conseil présidentiel tenu le 5 novembre 2022 sur la cherté de la vie, au cours duquel le Chef de l’Etat avait ordonné le recrutement de 1000 volontaires de la consommation, chargés d’assister les agents assermentés des services des enquêtes et du contrôle économique.



A en croire le ministre, la région de Dakar compte 60 agents assermentés pour le contrôle d’environ 30 000 commerces. Il soutient que le contrôle sera plus efficient avec le recrutement des 1000 volontaires. S’adressant à ces derniers, le Porte-parole du gouvernement les a invités à la rigueur et à ne pas « outrepasser leur mission dans le travail ».



Il indique par ailleurs que ces « nouveaux contrôleurs » ne doivent pas être considérés comme des gens lâchés à la trousse des commerçants. Prenant la parole, le président de l’Association des boutiquiers et détaillants du Sénégal se dit satisfait de la nouvelle plateforme mise en place pour le contrôle des prix.



Toutefois, Aliou Ba alerte contre tout abus des volontaires de la consommation dans leurs opérations. Quant à son collègue Khadim Sylla, président de l’Association des commerçants et industriels du Sénégal, il salue l’idée du recensement annoncé. M. Sylla regrette cependant « l’anarchie dont selon lui, les commerçants sont victimes au Sénéga

