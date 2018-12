Réception de matériels et d’équipements: La gendarmerie s’arme

Dans le cadre d’un programme de soutien à la police internationale dans les opérations de maintien à la paix, les Etats-Unis, en partenariat avec le Département d’Etat américain INL (International Narcotics Laws), ont encore renouvelé leur confiance à la Gendarmerie nationale, par l’octroi d’un important lot de matériels et d’équipements ce mardi 04 décembre 2018 à la caserne Samba Dièry Diallo de Colobane.



La cérémonie a été présidée par le Général de Brigade Jean-Baptiste TINE, Haut Commandant en second de la Gendarmerie nationale et Sous-directeur de la Justice Militaire en présence de son Excellence Tulinabo Mushingi, Ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, accompagné d’une forte délégation.



Estimé à une valeur de quatre cent millions (400.000.000) de FCfa, ce matériel comprend deux véhicules pick-up, un engin blindé de transport de troupe, une ambulance médicalisée, un groupe électrogène, un purificateur d’eau d’une capacité de 2.000 litres et des pièces de rechange.



