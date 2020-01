Recette au romarin pour éviter l'apparition de cheveux blancs prématurés

C’est le cas de l’utilisation du romarin sur les cheveux. Il permet de colorer naturellement les cheveux en les rendant plus sombre. En plus, cette plante aromatique favorise la pousse et régule le pH naturel du cuir chevelu mais aussi à éviter l’apparition de cheveux blancs prématurés ainsi que la chute des cheveux.



Pour cela il suffit de faire une infusion de romarin et d’appliquer cette lotion régulièrement.



Mode d’emploi de la lotion

Versez une poignée de romarin dans un litre d’eau et mettez-la à bouillir à feu doux pendant 15 minutes. Laissez reposer et versez le liquide dans une bouteille avec spray. Appliquez sur tous les cheveux et le cuir chevelu, deux fois par jour.



Vous pouvez en faire une eau de rinçage:

Faites infuser 50 g de feuilles de romarin dans un litre d’eau bouillante. Filtrez et laissez refroidir, puis ajoutez 4 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Utilisez cette eau comme eau de rinçage après l’après shampoing.











Mam Dieng