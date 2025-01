Recettes douanières : Un nouveau record historique pour 2024 Les droits de douane au Sénégal ont grimpé à 1.613 milliards FCFA en 2024, contre 1.426,6 milliards en 2023, En 2024, les recettes douanières du Sénégal ont atteint un niveau sans précédent, avec 1 613 milliards de francs Cfa, établissant un nouveau record. Ce chiffre dépasse largement les 1 426,6 milliards de francs Cfa enregistrés en 2023, témoignant d'une progression remarquable. Ce succès a été rendu possible grâce à une gestion stratégique et à des initiatives innovantes dans le secteur des douanes.



Selon "Le Témoin", cette prouesse est le résultat d'une politique d'orientation économique menée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye et soutenue par les directives du Premier ministre, Ousmane Sonko et du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba. « Cette performance repose sur une anticipation rationnelle et une approche inclusive initiée par le Directeur général des douanes, Dr. Mbaye Ndiaye, qui a su déployer une feuille de route 2024 audacieuse et pragmatique », rapporte un conseiller technique du ministère de l’Économie.



La mise en œuvre de cette stratégie s’est traduite par un meilleur affinage du contrôle en entreprise, une surveillance accrue des opérations financières et une maîtrise rigoureuse de l’assiette fiscale. Des efforts considérables ont été déployés pour renforcer les contrôles sur les éléments de taxation et les régimes suspensifs, ainsi que pour opérationnaliser le programme d’inspection à destination et les mécanismes de gouvernance de la valeur en douane. Ces initiatives ont permis d’optimiser les recouvrements, notamment dans des secteurs clés, comme les importations de véhicules et le commerce informel.



En parallèle, les services des douanes se sont distingués dans leur mission de sécurisation de l’économie nationale. Près de trois tonnes de cocaïne, d’une valeur de plus de 200 milliards de francs Cfa, ont été saisies au cours de l’année. Les douaniers ont également intercepté des faux billets estimés à plus de 11 milliards de francs Cfa, ainsi que des cargaisons de médicaments et d’autres marchandises prohibées.



Ces résultats illustrent la détermination et la compétence des douaniers, véritables « soldats de l’économie », qui, sous la direction avisée de Dr. Mbaye Ndiaye, ont relevé des défis majeurs pour réaliser cette performance historique.



Ce nouveau record des recettes douanières confirme le rôle crucial des douanes dans la mobilisation des ressources pour le développement économique du Sénégal, tout en renforçant la sécurité économique du pays.

