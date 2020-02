Recettes publiques : un record de plus de 2500 milliards en 2019 L’Etat du Sénégal a engrangé des recettes publiques de plus de 2500 milliards FCFA, soit une plus-value de plus de 3 milliards FCFA. C’est ce qu’a annoncé le ministre en charge du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, hier vendredi, lors de l’inauguration de la perception de Mbour. Une performance jamais égalée, selon Abdoulaye le ministre, qui a appelé à persévérer dans cette dynamique pour 2020, invitant à renforcer la coopération avec les collectivités locales.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Février 2020 à 08:39 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos