Recevabilité de la candidature d'Ousmane Sonko: Abdou Karim Fofana demande à se conformer à la décision de justice Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juillet 2023 à 15:29 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Porte-parole du Gouvernement, Abdou Karim Fofana, invité de Appel sur l'actualité de ce mardi sur la RFI revient sur la recevabilité de la candidature d'Ousmane Sonko. Il précise que les questions de candidature sont des décisions juridiques. Au Sénégal, il y a la loi et les décisions de justice. Et les décisions de justice, ce n'est pas au gouvernement de les commenter. Depuis l'arrivée du Pastef, les gens n'ont plus la parole au Sénégal. C'est Ousmane Sonko qui attaque des médias et appelle les jeunes à donner leurs vies.

« Nous avons au Sénégal 60 ans de démocratie. Nous avons une histoire. La violence, c’est le fait d’un mouvement, un parti où il y a des organisations, appelées forces spéciales et il y a des enquêtes de police », a expliqué le Ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Porte-parole du Gouvernement, Abdou Karim Fofana.



Ainsi, il estime que c’est anti démocratique et antirépublicain de s’attaquer à des institutions et des édifices publiques. D’après le Ministre, la candidature est question de volonté personnelle et juridique. Chaque candidat est libre de déposer sa candidature. Mais, il y a des coches à valider. Si vous ne les cocher, il y a la loi qui nous encadre avec des règles.







