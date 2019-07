Réchauffement du conflit en Casamance: Nouha Cissé alerte

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Juillet 2019 à 08:32 | | 0 commentaire(s)|

Le professeur d’histoire Nouha Cissé, membre du Groupe de réflexion pour la paix en Casamance, a étalé ses inquiétudes sur une probable reprise des hostilités dans la région naturelle de la Casamance. Sur les ondes de la Rfm, il considère que l’affaire du zircon, la situation des sept mille réfugiés casamançais en Guinée Bissau et l’arrestation des partisans du chef rebelle Salif Sadio, sont autant de situations qui créent les conditions d’un nouveau conflit en Casamance.



Nouha Cissé a souligné l’urgence pour l’Etat et le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), de se parler afin ‘’d’éteindre les signaux rouges’’ menaçant l’accalmie dans cette région sud du Sénégal.

