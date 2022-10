Recherche océanographique : Le programme Eaf-Nansen présente l’équipement du navire Dr Fridtjof Nansen Plus de 90 représentants du secteur public et privé, y compris les agences de développement, responsables gouvernementaux, organisations régionales de pêche et instituts de recherche, se sont réunis lors d'un événement dans le port de Dakar pour prendre part à une visite guidée à bord du célèbre navire de recherche le «Dr Fridtjof Nansen », avant qu'il ne reprenne la mer pour terminer une campagne transfrontalière des stocks de petits poissons pélagiques dans les eaux de l'Afrique du Nord-ouest.

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Octobre 2022 à 17:53 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, l'événement a été organisé à la fin du Forum 2022 du Programme EAF-Nansen pour présenter le navire et son équipement de recherche océanographique qui est utilisé par les pays partenaires du Programme.



« Au Sénégal, l’importance économique et sociale du secteur de la pêche de par sa contribution à la sécurité alimentaire et à la création de richesses et d’emplois, n’est plus à démontrer», a déclaré le Ministre de la Pêche et de l'Économie maritime du Sénégal, Papa Sagna Mbaye, qui a participé à l'événement aux côtés de la Secrétaire d'État norvégienne du Ministère des affaires étrangères, Bjørg Sandkjær, et du représentant de la Fao au Sénégal, Gouantoueu Robert Gueï. *



M. Mbaye était ravi d'accueillir le navire au Sénégal. Il a noté que le navire de recherche Dr Fridtjof Nansen a déjà effectué plusieurs campagnes d’évaluation dans la sous-région sur des stocks transfrontaliers et des paramètres environnementaux aux fins de produire des donnés pour éclairer les décisions politiques concernant la ressource.



Selon la même source, le Programme EAF-Nansen est un partenariat de longue date entre

l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) et la Norvège, qui remonte à 1975. À ce jour, le Programme a avec 58 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud, en soutenant la recherche et la gestion des pêches.



«Dans sa phase actuelle (2017-2023), le Programme EAF-Nansen travaille avec 32 pays d'Afrique et du golfe du Bengale pour soutenir les efforts régionaux et nationaux visant à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à mettre en place des systèmes de gestion durable des pêches. Ce faisant, l'objectif est de renforcer les connaissances scientifiques et socioéconomiques, d'améliorer les politiques et la gestion de la pêche conformément à l'approche écosystémique des pêches (Aep) et de développer les capacités des institutions de recherche et de gestion de la pêche à gérer durablement la pêche », lit-on dans le document.





«Le travail du navire de recherche Dr Fridtjof Nansen est un élément important du soutien de la Fao à ses États Membres. Il fournit des informations vitales pour la gestion des océans et des ressources marines dans les pays Membres de la FAO, notamment ici en Afrique. Dans de nombreux pays, les données et les informations générées sont les seules données d'évaluation crédibles sur les ressources halieutiques», a déclaré, Gouantoueu Robert Gueï.



«Les petits pélagiques sont une ressource importante pour la sécurité alimentaire en Afrique du Nord-Ouest, et les autres pays, et le Programme EAF-Nansen a soutenu le développement de la base de connaissances sur ces stocks de poissons transfrontaliers importants pendant des décennies grâce aux campagnes du Dr Fridtjof Nansen», a déclaré Merete Tandstad, coordinatrice du Programme EAF-Nansen, et a expliqué que les informations recueillies au cours des campagnes ont contribué au travail de la Fao et du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copage) qui fournit des conseils scientifiques sur la gestion des stocks de petits pélagiques aux pays membres du Copage.

lejecos Le journal de l’économie Sénégal



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook