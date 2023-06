Reclassement des lépreux : Le député Guy Marius Sagna révèle des dispositions très utiles, qui risquent d’être enterrées L’honorable député Guy Marius Sagna a interpellé le ministre de Santé sur les dispositions de la loi 76-03 du 25 mars 1976 portant sur trois axes. Le premier sur le traitement des lépreux bactérifères avec ses quatre articles, le deuxième sur le reclassement des lépreux et mutilés et le troisième, portant sur la disposition commune et finale portant sur 5 articles. Pourtant, il y a selon son constat, des dispositions très utiles qui risquent d’entrerrées par la nouvelle loi.

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juin 2023 à 19:39

Mais malheureusement, le député Guy Marius Sagna a constaté que les échanges aussi, dans la commission de l’assemblée aussi bien qu’en séance plénière n’ont porté que sur le village de reclassement des lépreux. Il a aussi remis au gout du jour, des questions qu’il avait soulevé depuis des mois mais qui sont restées sans réponse, notamment celles portant sur la Covid 19 et les arriérés de salaires de certains agents de la Santé… Guy Marius Sagna Député.jpg (107.65 Ko)



