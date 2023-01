Recommandations d’Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du Hcct : «Préserver la paix civile et la stabilité sociale» : En retrait depuis quelques mois à cause de soucis de santé, Aminata Mbengue Ndiaye se signale à l’occasion du Nouvel An. La présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), qui n’a pas encore été installée, a salué le message du chef de l’Etat. Les élections locales et législatives témoignent, selon elle, de la «culture démocratique» du Sénégal avec «la tenue régulière d’élections libres et transparentes». Bes Bi

Et malgré les «faits inédits» qui se sont passés, la Secrétaire générale du Parti socialiste estime que «notre démocratie est solide et incarnée par un homme solide».



Une allusion à «la recrudescence de la violence sous toutes ses formes». Aminata Mbengue Ndiaye souligne que le Président Sall a «autonomisé et renforcé» les corps de contrô¬le de l’Etat.



«C’est l’exemple de la Cour des comp¬tes qu’il a totalement réhabilitée moralement, matériellement, financiè¬rement dans sa philoso¬phie d’une gouvernance vertueuse et transparente, soumise aux règles de red¬dition des comptes publics», a-t-elle précisé, saluant les instructions du chef de l’Etat pour le suivi des recommandations de la Cour.



La présidente du Hcct appelle tous les acteurs à «faire preuve de retenue afin de préserver la paix civile et la stabilité sociale», surtout rappelant qu’avec l’exploitation du gaz et du pétrole, «notre pays devient la cible des pêcheurs en eaux trou¬bles».

