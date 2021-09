Recommandations de la Coalition pour l’Émergence : Politique rigoureuse de contrôle des prix demandée La Coalition pour l’Émergence invite le gouvernement à mettre en place une politique rigoureuse de contrôle des prix des denrées de première nécessité pour mettre fin à la spéculation.

Toutefois, Me Ousmane Sèye et compagnie considèrent que la hausse des prix des denrées est due principalement aux conséquences de la pandémie de Covid-19. Dans un communiqué sanctionnant sa rencontre du week-end, cette coalition de la mouvance présidentielle salue la suppression des taxes sur certaines denrées et encourage le chef de l’Etat à réaliser des programmes pour la souveraineté alimentaire, sécuritaire et énergétique.



Pour ce qui est des inondations, la coalition pour l’Émergence exprime sa compassion et sa solidarité aux populations et se félicite des efforts du gouvernement pour les secourir.



Elle invite le gouvernement à mettre en œuvre le Projet II et à appliquer une politique rigoureuse du contrôle de l’occupation du sol.



A ce propos, elle demande au chef de l’Etat de sanctionner les agents de l’administration centrale et territoriale qui délivrent des autorisations d’occuper des terrains non identifiés



