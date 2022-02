Récompense des Lions: Macky Sall offre individuellement, un terrain de 200 m2 à Dakar et autre de 500 m2 à Diamniadio

Après le sacre des Lions à titre continental, le Président de la République, Macky Sall a frappé fort. Après avoir décoré les Lions et l’encadrement de l’équipe nationale, il offert en plus de 50 millions de FCfa de prime individuelle, un terrain de 200 m2 à Dakar et un autre terrain de 500 m2 à Diamniadio.



C’est la récompense individuelle à chaque joueur et, à chaque membre de l’encadrement. Les bénéfiaires sont un nombre de 52. L’idéal pour le Président Sall est de constituer la Cité de la tanière dans cette nouvelle ville des affaires de Diamniado.



Macky Sall a posé une autre exigence, demandant aux Lions d’aller jusqu’en demi-finale pour la prochaine coupe du monde.



