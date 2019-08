Récompenses des sportifs sénégalais : équité ou discrimination?

Le débat sur l’inégalité des récompenses sportives est loin de tirer son épilogue. Au lendemain de l’Afrobasket Dames 2019, cette question a refait surface, et, est depuis sur toutes les lèvres puisque le chef de l’Etat a remis 10 millions de francs CFA à chaque membre de la délégation féminine. Bien avant, les Lions du foot, vice-champions d’Afrique, ont reçu chacun une enveloppe de 20 millions francs CFA. Ce qui n’a jamais été du goût des autres fédérations qui ramènent souvent des médailles lors des compétitions internationales.



Aujourd’hui, ces formes de récompenses limitent d’une manière peu visible l’accès aux carrières et plus largement aux trajectoires sportives, qu’elles soient amateurs ou professionnelles, et ensuite leur progression. Malgré les avancées récentes, les discriminations sportives perdurent selon les petites instances.



Des spécialistes rencontrés par iGFM, appellent à l’équité même si on ne peut pas comparer le football au karaté ou au judo.



Demba Varore, journaliste Stades : « il faut une équité… »