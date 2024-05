Réconciliation : Les mots très touchants de Wally Seck pour Sidy Diop

En vue de son concert prévu au Zénith de Paris, Sidy Diop a rendu visite à Wally Seck, pour l’inviter à cet événement.



Wally Ballago Seck a chaleureusement accueilli Sidy Diop et lui a adressé des paroles encourageantes : « Le Zénith n’est pas un défi pour toi, tu vas le réussir. Tu vas remplir la salle et l’année prochaine, tu iras aussi à Bercy et tu vas tout déchirer. Tu es un jeune très talentueux », a affirmé Wally Seck, rapporte "Sunubuzz".



Il a ensuite souligné : « Il est également essentiel d’attirer le public dès le début. Les concerts au Zénith commencent tôt et nécessitent une communication efficace, pour que les spectateurs arrivent avant 20h », a ajouté Wally Seck.