Reconduction des mêmes ministres dans le nouveau gouvernement : Le Ps et l'Afp au bord de l'implosion Un vent de rébellion souffle au sein du Parti Socialiste (Ps) et de l'Alliance des forces du progrès (Afp). Des responsables de ces deux grandes formations politiques de la mouvance présidentielle fustigent la reconduction des ministres Animata Mbengue Ndiaye, Serigne Mbaye Thiam et Alioune Sarr dans le premier gouvernement de Macky II.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2019 à 12:53 | | 0 commentaire(s)|

Contacté par le journal "Le Témoin", un membre un bureau politique du Parti socialiste confie que la reconduction de Aminata Mbengue Ndiaye et de Serigne Mbaye Thiam a créé de très grandes frustrations dans les rangs de cette formation. "Beaucoup d'autres responsables s'attendaient à ce qu'il y ait une rotation et que d'autres cadres soient promus ministres. Mais malheureusement, ce qu'on a vu c'est que notre Secrétaire général national, Ousmane Tanor Dieng, a encore privilégié ses amis", a-t-il regretté. D'après le socialiste, à chaque fois qu'il y a des privilèges ou postes pour le parti du Président Senghor, Ousmane Tanor Dieng ne sert que ses amis.

"Les autres responsables comme moi, nous n'avons jamais bénéficié de quoi que ce soit venant de cette alliance. Nous ne nous sentons même pas d'ailleurs dans Benno Bok Yakaar, parce que rien n'a été fait pour nous", dénonce un autre responsable.

Même son de cloche du côté des progressistes. "Je suis vraiment déçu après la formation du gouvernement. Vous savez un parti ne doit pas être géré dans le copinage. Le président Moustapha Niass devrait mettre sur un pied d'égalité tous les responsables du parti qui sont aussi ses fils", déclare un responsable de l'Afp. Qui poursuit : "Alioune Sarr est notre camarade de parti et nous n'avons aucune dent contre lui. Mais il n'est pas plus compétent que les autres cadres qui sont dans le parti. Alors Moustapha Niass se devait quand, le Président Macky Sall lui a demandé le nom de celui dont il voulait qu'il soit ministre, de chercher un autre. C'est mieux que de reconduire Alioune Sarr comme s'il était le seul à avoir des compétences pour être ministres".

"Si le président Moustapha Niass ne désamorce pas la bombe en appelant tous les responsables et cadres du parti pour mettre les points sur "i", l'Afp pourrait imploser sous peu. Parce que certains ne vont plus accepter certaines humiliations", a-t-il averti.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos