Reconnaissance de leur parti au sein de Bby : Gallo Diao et Cie réclament plus de considération pour le Ps Une place plus conséquente pour le Parti socialiste (Ps) au sein de la Coalition Benno bokk yaakaar (Bby) et un renouvellement de ses représentants dans les postes du gouvernement, c’est ce que réclame l’Action pour la défense des intérêts du Parti socialiste (Adis). Le courant dirigé par Abdoulaye Gallo Diao estime que les 5 députés du Ps ont la même valeur que les 77 autres de Bby. Une menace à peine voilée pour mettre Macky Sall devant ses responsabilités !

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Septembre 2022 à 10:59 | | 0 commentaire(s)|

C’est une position qui ne va pas manquer d’arracher le sourire à l’opposition. L’Action pour la défense des intérêts du Parti socialiste (Adis), un courant de la formation politique dirigée par l’intérimaire Aminata Mbengue, attire «l’attention du Président Macky Sall» sur la place que devrait occuper le Ps.



En effet, pour Abdoulaye Gallo Diao, «le Ps est affaibli et marginalisé, après chaque victoire électorale pour laquelle le Parti socialiste a consenti énormément d’efforts et de sacrifices. Aujourd’hui, notre parti a totalement perdu sa force politique dans la structure du pouvoir de la mouvance présidentielle à cause des coups bas et l’absence de générosité et de sincérité de nos alliés de l’Apr».



En conférence de presse, Abdoulaye Gallo Diao estime qu’«à la lecture de la configuration actuelle du nombre de députés dont disposent le Ps, l’Apr et ceux de l’opposition, notre parti a toutes les cartes en main pour se faire respecter et réclamer ce qui lui revient de droit de façon légitime, dans la distribution des responsabilités politiques et étatiques au sein de l’Assemblée nationale, du Hcct, comme au niveau du gouvernement et du Cese.



Autrement dit, nous déclarons, nous persistons que les 5 députés du Ps valent plus que les 77 députés de Bby dans les rapports de force entre les différentes coalitions». A cet effet, l’Adis exige «(…) un Ps fort et conquérant dans la coalition Bby».



Cela se matérialise, selon Abdoulaye Gallo Diao, par le remplacement «des vieux responsables socialistes qui, depuis 2012, sont ministres et Pca (…) par la jeune génération techniquement compétente et politiquement engagée au service du Ps, de Bby et du Peuple sénégalais».

Le Quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook