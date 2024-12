Reconnaissance du massacre de Thiaroye 44 : Une victoire historique pour le Sénégal, selon Mamadou Lamine Diallo

Cette reconnaissance, selon Mamadou Lamine Diallo, ouvre la voie à des recherches approfondies pour éclairer les circonstances de cet événement tragique, identifier chaque tirailleur tombé lors du massacre, établir les responsabilités et aborder enfin la question des réparations.



« En ce jour historique, je ne peux m’empêcher de penser à Cheikh Hamala Blondin Diop, qui s’est toujours battu pour que justice soit faite. Que son âme repose en paix dans le Firdaws », a écrit le député, rendant hommage à cette figure emblématique du combat pour la mémoire des tirailleurs sénégalais.



Le massacre de Thiaroye, épisode sombre de l’histoire coloniale, reste un symbole de l'injustice subie par les soldats africains ayant servi la France. Cette étape marque une opportunité pour les historiens de revisiter les archives et pour les familles des victimes d’envisager une reconnaissance plus concrète de leurs droits.



La décision de la France est perçue comme un pas vers la réconciliation avec une mémoire collective douloureuse. Elle traduit également l’impact des luttes menées depuis des décennies par des figures comme Cheikh Hamala Blondin Diop et les générations actuelles d’acteurs politiques et civils engagés.