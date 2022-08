Reconnaissance internationale : Pr Seydi affiché en exemple au Canada

«Un visionnaire qui pose les fondations de l’espoir», tels sont les mots qui accompagnent la photo. Une façon de rendre hommage à l’infectiologue sénégalais.



L’enseignant chercheur - professeur titulaire de la Chaire de maladies infectieuses de la Faculté de médecine pharmacie et d’odontostomatologie de Dakar a, plus d’une fois, marqué de son empreinte le milieu médical sénégalais et africain.



Chef du service de maladies infectieuses du Centre hospitalier national universitaire de Fann de Dakar, il s’est davantage distingué par ses conseils avisés dans la stratégie de lutte contre le Covid-19.