Reconstruction de la démocratie: Le F24 dénonce fermement l'utilisation d'artifices politico-judiciaires

L'autorité a décidé d'encadrer le rassemblement du mouvement des forces vives de la nation F24n qui se tiendra ce jour à 15h, à la place de la Nation. Les organisateurs estiment que cette protestation constitue une étape majeure, dans la lutte pour une élection présidentielle apaisée et équitable.



Mais, de nombreux citoyens ont exprimé leur inquiétude sur les obstacles qui entravent la participation de certains candidats aux élections et au déroulement démocratique du processus électoral.



Ainsi, le F24 dénonce fermement, l'utilisation d'artifices politico-judiciaires visant à restreindre la démocratie et à limiter les choix des électeurs.