Reconstruction du Marché "Syndicat" de Pikine : Pose de la 1ère pierre ce vendredi, les travaux dureront 15 mois Le Ministre Oumar Guèye, Ministre en charge des Collectivités territoriales, s’est rendu à Pikine Taly Boubess, plus précisément au marché Syndicat, pour une visite de reconnaissance, en compagnie de Monsieur El hadji Malick Gaye, Directeur général de AGETIP.

Cette visite entre dans le cadre des instructions du Président de la République Macky Sall, de démarrer les travaux du marché Syndicat de Pikine le 15 avril 2022, lors du CRD spécial tenu à l’Arène nationale. Le Préfet, le Maire de la ville, le Maire de Pikine Est, les délégués et les commerçants ont pris part à cette visite.



Après une visite de l’actuel marché, la délégation s’est rendue chez le Délégué général pour une présentation publique du projet, à l’ensemble des parties prenantes, afin de recueillir leurs avis et suggestions.



Le Directeur général a beaucoup insisté sur les aspects de sécurité et d’assainissement, entièrement pris en compte dans ce projet, ainsi que le volet mix énergétique. Pour aborder les aspects de modernité, le DG a expliqué que la question de la connectivité a été adressée et que ce marché, aux normes, permettra de mener des activités de e-commerce.



Ainsi, le ministre a décidé d’une visite de terrain et la première proposition a été retenue, sous réserve de l’autorisation de l’ONAS. Un arrêté sera pris, le cas échéant, dans ce sens.



Concernant le recensement des bénéficiaires, un comité a été mis sur pied et un arrêté du préfet sera pris à cet effet. Le comité débutera ses travaux ce mardi 12 avril, en relation avec la cellule d’ingénierie sociale de AGETIP. Les travaux démarreront effectivement le 15 avril, pour une durée de réalisation de 15 mois.





