Reconstruction du marché Sandaga: Alioune Ndoye, Maire de Dakar-Plateau, traduit en Justice La reconstruction du marché Sandaga atterrit sur le terrain judiciaire. La Ville de Dakar a commis ses avocats pour en découdre avec le maire de Dakar Plateau et ministre des Pêches et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Août 2021 à 19:30 | | 0 commentaire(s)|

L’édile de la Ville de Daakar, Soham El Wardini a décidé de poursuivre ce combat jusqu’au bout. « C’est mon devoir de défendre les intérêts de la Ville de Dakar”, a-t-elle, dit.



Soham El Wardini a exprimé son étonnement de voir dimanche dernier, des éléments, supposés appartenir à la Commune de Dakar-Plateau sur la terrasse du marché Sandaga en train de démolir le bâtiment.



Suite à ce constat, la Ville a dépêché hier, un huissier pour constater les dégâts. Mais, le huissier s’est heurté au refus des éléments de la Mairie de Dakar-Plateau.



