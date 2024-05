Reconstruction du marché Sandaga: Les commerçants en colère contre le maire Alioune Ndoye

Les commerçants du marché de Sandaga en reconstruction, ne sont pas contents du maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye.



Hier, ils ont manifesté leur courroux contre ce dernier, qui les a empêchés de visiter le chantier en cours. « Le collectif s’est réuni aujourd’hui, pour effectuer une visite au marché Sandaga. Malheureusement, nous n’avons pas eu la permission. Ils nous en ont interdit l’accès. Nous dénonçons cette forfaiture parce qu’avant la reconstruction du marché, il y avait des préalables qui avaient été posés par l’ancien Président Macky Sall. Il s’agit, entre autres, de l’implication en amont et en aval, des bénéficiaires et des acteurs du marché dans l’exécution des travaux », a indiqué leur porte-parole, Djiby Diakhaté, relate "Le Témoin".



Le collectif des commerçants du marché de Sandaga, pointe du doigt le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye. « Il n’a pas respecté ses engagements. Depuis plus de deux ans, nous lui avons adressé des demandes d’audience, en vain. Il refuse de nous recevoir et de nous impliquer dans le processus de reconstruction du marché Sandaga », se plaint le Collectif.