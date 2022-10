Reconstruction du marché Sandaga: Les nombreux obstacles exposés Les obstacles qui empêchent la reconstruction du marché Sandaga. La Société qui a gagné le marché est en faillite. Et, le préfet s’est opposé à la décision du maire Alioune Ndoye de substituer l’entreprise qui n’est autre qu’Ecotra 2C par la société qui est arrivée troisième lors de la soumission.

Ecotra 2C a refusé de perdre le marché, pour avoir démoli Sandaga à ses propres frais, payé une soixante de millions F Cfa aux fins d’obtenir un quitus fiscal et déposé une garantie d’une vingtaine de millions à la Banque agricole.



D’après SourceA, l’autre problème est que le maire Alioune Ndoye a refusé de consentir une quelconque avance. Motif, il y a eu un retard de 9 mois sur les délais. Aussi, une décision de justice est sortie. Laquelle demande de ne pas démolir le marché. Malheureusement, c’était trop tard.



A noter qu’à la simple évocation de Ecotra 2C, beaucoup pensent qu’elle appartient à l’homme d’affaires, Abdoulaye Sylla. Mais que nenni ! Pour cause, l’entreprise de ce dernier s’appelle Ecotra. Ni plus ni moins !



