Reconversion: Gris Bordeaux trouve du travail dans une télévision de la place

Face à la rareté de combats pour les Vip, Gris Bordeaux a décidé de scruter d’autres horizons. Le chef de file de l’écurie Fass et président de l’association des lutteurs en activité, s’est reconverti dans la consultance…



Il a été recruté par Walf Tv comme chroniqueur à l’émission Lamb Ji. « Oui, effectivement, j’ai rejoint cette émission comme chroniqueur et j’avoue que qui connaît Gris Bordeaux sait que j’adore innover et c’est dans cette dynamique que j’ai accepté ce poste », a-t-il confié à « Les Echos ».