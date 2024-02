Reconversion de ses créances en 2024 : Un gain financier de 174 milliards de FCfa attendu à La Poste Sn Rédigé par leral.net le Mardi 6 Février 2024 à 18:02 | | 0 commentaire(s)|

La Société nationale La Poste va bénéficier d’une reconversion de ses créances en 2024 de la part de l’État. Une mesure qui devrait engendrer un gain financier de 174 milliards de FCfa au profit de cette boîte en pleine restructuration, a révélé, lundi 5 février, son Directeur général, Mahamadou Diaïté, dans un entretien avec « Le […] La Société nationale La Poste va bénéficier d’une reconversion de ses créances en 2024 de la part de l’État. Une mesure qui devrait engendrer un gain financier de 174 milliards de FCfa au profit de cette boîte en pleine restructuration, a révélé, lundi 5 février, son Directeur général, Mahamadou Diaïté, dans un entretien avec « Le Soleil ». Dans le cadre de sa restructuration, le Groupe La Poste peut compter sur l’accompagnement de l’État du Sénégal. Il vient de bénéficier d’une conversion de ses créances en 2024 pour un montant estimé à 174 milliards de FCfa, a déclaré, lundi 5 février, son Directeur général, Mahamadou Diaïté, dans un entretien accordé au « Soleil ». M. Diaité qui est aussi revenu sur les actions en cours dans le cadre de la restructuration de la boîte a indiqué que « cette mesure, envisagée dans la loi de finances 2024, permettra de reconvertir ces ressources en apport nouveau dans le capital ». Selon lui, ce montant permettra de recapitaliser les trois entités (PosteFinance, Ems Sénégal et la société mère). La Poste, a dit Mahamadou Diaïté, est parvenue aussi à faire augmenter la rémunération du service public de la part de l’État. Une mesure qui va améliorer le service postal national dans un contexte marqué par la concurrence. « Fixé à 6 milliards de FCfa en 2023, celle-ci a été portée à 12 milliards en 2024 », a soutenu le Directeur général de La Poste. Toujours concernant la relance, l’entreprise est parvenue à faire inscrire, dans le cadre de la loi de finances 2024, 500 millions de FCfa de crédits au titre de la modernisation du centre de tri à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diamniadio. En sus de ces apports financiers attendus, l’entreprise, d’après M. Diaïté, a consenti beaucoup d’efforts au niveau interne. « Entre 2022 et 2023, 315 contrats à durée déterminés n’ont pas été renouvelés ; ce qui a induit une baisse de la masse salariale de plus de 500 millions de FCfa par an », a-t-il révélé, mentionnant, dans la foulée, la création de nouveaux centres de services postaux à Dakar. « Nous avons également fait en sorte qu’il y ait des centres pilotes dans le cadre de la modernisation et évalué leur fonctionnement afin de les vulgariser à travers le pays. Il s’agit de Dakar Ponty et de Dakar Océan en attendant la réception de celui de Colobane », a souligné le Dg de La Poste. Selon Mahamadou Diaïté, « la réalisation de ces centres s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique d’expansion de la boîte ». Étalé sur 5 ans (2023-2028), celui-ci vise à améliorer la gouvernance institutionnelle de l’entreprise et l’offre de service à travers la digitalisation et la numérisation des processus et des prestations de services, a-t-il déclaré. Autant d’initiatives qui sont accompagnées par un mouvement de personnel géré à l’interne, de manière concertée, avec les syndicats, a dit le Directeur général de La Poste qui sollicite plus d’accompagnement de la part de l’État. Seydou Prosper SADIO



Source : Source : https://lesoleil.sn/reconversion-de-ses-creances-e...

