Recours contre le rejet de sa candidature : Pourquoi la Cour a débouté Karim Wade

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Mars 2019



La Cour de justice de la CEDEAO a rejeté lors de son délibéré ce lundi, le recours de Karim Wade portant l'invalidation de sa candidature à l'élection présidentielle de 2019.



Joint par la RFM, Me Moussa Felix Sow estime que le « le droit a été appliqué » et la décision rendue par la Cour « permet de clarifier les choses ». « La Cour a estimé que les textes du code électoral sénégalais ne sont pas contraires à la Constitution.



Elle considère qu’elle n’a pas pu constater en quoi l’Etat du Sénégal a empêché Karim Meïssa Wade de faire un recours auprès de l’ambassadeur du Koweït. Ce, après que les juridictions sénégalaises se soient déclarées incompétentes.



Elle a également constaté le cas d’inégalité ne concerne pas uniquement Karim Wade, mais pour tout Sénégalais se trouvant dans cette disposition. Forte de tout cela, la Cour a estimé que les demandes de Karim Wade sont mal fondées et l’ont purement débouté », détaille l'avocat de l'Etat.

