Recours du PDS: La Cour suprême se prononce ce vendredi 15 mars

La Cour suprême va se pencher sur le recours du Parti Démocratique Sénégalaise (Pds) et de ses alliés, contre le décret portant convocation du corps électoral ce vendredi 15 mars, en audience publique spéciale des référés, informe "L'As".



Les partis dits « spoliés » avaient introduit ce lundi 11 mars, une requête aux fins de référé suspension à la suite d’une requête en annulation des décrets du 6 mars 2024 (2024 - 690) fixant la date de l’élection présidentielle au 24 mars 2024, du 6 mars 2024 (2024 - 691) convoquant le corps électoral et du 7 mars 2024 (2024 - 704) fixant la période de la campagne électorale. Une situation qui risque de bloquer le processus électoral, si la Cour donne gain de cause au Pds...