Recrudescence de la délinquance urbaine à Sicap Foire : Le lutteur Matar Ndiaye alias Gouye gui tombe après trois cambriolages de son gang

« La lutte sénégalaise ne nourrit plus son homme ». Cette lapalissade partagée par plus d’un acteur de la lutte avec frappe sénégalaise, est confortée par le fait que bon nombre de ces gros bras se tournent vers d’autres créneaux porteurs : ‘’rugby’’, ‘’bodyguard’’, ou encore le Mixed martial art (Mma), pour ne plus avoir à chercher la queue du diable à tirer. Ce, au moment où d’autres, à l’instar de Matar Ndiaye alias Gouye gui, ont choisi un manège peu orthodoxe pour se refaire une santé financière.



Leur trouvaille, les cambriolages perpétrés la nuit, en réunion, par escalade, effraction et avec usage d’armes blanches. Avec son commando de trois lieutenants, le lutteur Matar Ndiaye alias Gouye-gui, qui avait à son tableau de chasse, plusieurs cambriolages signés à Dakar, s’est à nouveau signalé la nuit du 25 au 26 janvier dernier, à la Sicap Foire.



Cette nuit, le lutteur Matar et son gang ont jeté leur dévolu sur plusieurs villas de ce paisible quartier, dont celle de M. Dabo sise à Ouest-foire. Apres avoir cassé l’une des vitres des portières de son véhicule, ils ont dérobé trois téléphones portables de grande marque, un ordinateur très prisé Mac book pro, avant de vider les lieux.



Direction, la villa d’une autre cible : M. Diaw, dans laquelle, ils ont accédé en escaladant le balcon. Une fois à l’intérieur, ils ont dérobé 2 autres téléphones portables de marque ‘’Galaxy’’ et ‘’Techno’’, avant de semer la victime qui les avait poursuivis. Ils font cap sur la cité magistrat (Sicap Foire) et jette leur dévolu sur la villa de M. Ndiaye. Ils accèdent à l’intérieur en escaladant le balcon.



Une fois à l’intérieur, Matar et sa bande ont subtilisé 4 téléphones portables de grande marque, 1 tablette, la somme de plus 2 millions de nos francs, des passeports et autres objets de valeur. C’est en vidant les lieux; qu’ils ont été aperçus par la maîtresse des lieux qui a alerté son époux, lequel a aperçu les membres du gang qui déambulaient librement dans la ruelle.



Sans désemparer, l’époux a embarqué dans son véhicule et les a poursuivis, tout en, avisant les gendarmes de la brigade de la Foire qui, fort heureusement, étaient en patrouille dans le secteur. Les hommes du commandant Sangaré ont de suite rappliqué sur les lieux et poursuivi le gang.



Matar Ndiaye qui trimbalait le sac renfermant l’essentiel des butins récoltés au cours des différents cambriolages, est rattrapé quelques mètres plus loin. En véritable caïd, Matar a brandi un coupe-coupe, jurant d’attenter à la vie du premier qui osera l’attaquer. Le colosse sera néanmoins maîtrisé par les gendarmeries, au moment où les acolytes, plus véloces, avaient fini de s’éclipser.



Né le 25 janvier 1999, Matar Ndiaye, domicilié aux HLM Grand – Yoff, est conduit à la brigade. La fouille de son sac a permis de retrouver les objets volés qui seront restitués aux propriétaires légitimes. Au cours de sa garde-à-vue, s’est présentée la dame Fatou Kiné Sow, domiciliée à la Sicap Foire, victime du vol de ses bijoux. A l’occasion, elle a identifié formellement Matar Ndiaye comme faisant partie de ses ‘’bourreaux’’. Au terme de sa détention légale de garde-à- vue, Matar Ndiaye a été déféré au parquet par les hommes du commandant Sangaré, aux trousses des autres caïds en cavale.











L’Observateur