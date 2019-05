Recrudescence de la violence: Mame Mactar Guèye demande de coupler les élections locales à un référendum sur la peine de mort Le vice-président de l’Ong Jamra fait partie de ceux qui veulent un retour de la peine de mort. « On a convoqué dernièrement des conseils ministériels sur l’Agriculture et autres, mais il est temps de convoquer un conseil sur la sécurité », a déclaré Mame Mactar Guèye sur la RFM. Mieux encore, il a demandé de « coupler les prochaines élections locales à un référendum sur la peine de mort ».

« Qu’on redonne la parole au peuple. Si le peuple rejette ou adopte ce référendum, on en prendra acte », a-t-il ajouté.



Et Mame Mactar Guèye de donner l’exemple des Etats-Unis où 3 Etats, Californie, Oklahoma et Nebraska, avaient abrogé la loi sur la peine de mort en 2015, avant de soumettre une nouvelle loi référendaire au peuple lors de l’élection présidentielle de 2016, après une recrudescence des meurtres.

