Recrudescence des accidents de la circulation : Une formation de 5 jours pour sécuriser les motos Jakarta L'As- Dans ce contexte de recrudescence des accidents de la circulation, les conducteurs de motos Jakarta de Thiès viennent de bénéficier d’une formation de 5 jours. C’est sous l’égide de l’Agence Nationale de Sécurité Routière (ANASER) et à l’initiative de l’Association de Lutte contre l’Insécurité Routière (ALIR). La formation a été bouclée par une remise de 109 casques de dernière génération, pour un coût global de plus de 10,9 millions de FCFA.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mai 2024 à 17:27

Cette approché déroulée par ALIR, en collaboration avec ses partenaires que sont la Mutuelle des Motards de France, l’Université Gustave Eiffel, sous le thème «Ma vie, mon casque», entre dans le cadre des stratégies pour sécuriser les motos Jakarta, devenues aujourd’hui un moyen de transport très prisé.



En effet, les accidents de motos se comptent à la pelle à Thiès, au point qu’il y a eu une salle au centre hospitalier régional, dénommée « salle Jakarta ».



C’est pourquoi l’adjoint au Préfet de Thiès qui présidait la cérémonie de clôture de la formation et de remise des casques, en présence de Cheikh Oumar Gaye Directeur général de l’ANASER, n’a pas manqué de cracher ses vérités aux conducteurs de motos Jakarta, en leur demandant entre autres, de cesser les courses poursuites dans les quartiers, mais aussi d’arrêter de transporter à la fois plus de 2 personnes.



